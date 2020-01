Il tunnel di Assisi fa discutere, botta e risposta tra Mario e Antonello

di Mario Bellini

Caro Antonello comprendo le tue preoccupazioni ma permettimi di dirti che sono del tutto infondate e ti spiego il perché. Per prima cosa l’eventuale parcheggio che si verrebbe a creare nella parte nord di accesso al tunnel potrà ospitare solamente poche decine di macchine forse un centinaio (questo solo quando gli altri sono completi).

L’affluenza maggiore al tunnel si avrà senz’altro dalla parte del centro storico dove i turisti saranno stimolati a salire alla Rocca tramite l’ascensore interno al tunnel, per poi ridiscendere per la via naturale che è quella che porta alla cattedrale di San Rufino. Qui si troveranno difronte all’asse stradale S.Rufino-Santa Chiara che prediligeranno rispetto a quello che conduce al centro in quanto è da li che provengono.

Pertanto un gran numero di persone scenderà da via Sermei e da lì con dovute indicazioni nonché iniziative potrà dirigersi verso via Borgo Aretino e/o piazza Santa chiara.

Voglio solo aggiungere che questa soluzione sicuramente ci farebbe fare un salto di qualità sotto il profilo culturale, economico e urbanistico. Si aggiungerà al turismo religioso quello interessato all’arte e alla cultura in genere con la possibilità di nuove prospettive per i giovani soprattutto. Sarebbe interessante comunque aprire un dibattito pubblico con l’Amministrazione e con esperti del settore. Un saluto.