Lavori di asfaltatura a Rivotorto di Assisi e Tordandrea

Lavori in corso nelle frazioni di Rivotorto e Tordandrea per il ripristino del manto stradale delle carreggiate e successive asfaltature. In via Santa Maria Maddalena e via Sacro Tugurio, a Rivotorto, da oggi fino all’11 febbraio è stato istituito il senso unico alternato dalle ore 8 alle 17.

© Protetto da Copyright DMCA

In via Salette, sempre a Rivotorto, i lavori iniziano domani 9 febbraio e si concludono l’11 febbraio, per questo dalle 8 alle 17 viene attivato il senso unico alternato, dal primo incrocio a sinistra per circa 200 metri.

A Tordandrea, sempre per lavori di asfaltatura, da domani 9 febbraio (e fino al 17) viene disposto il senso unico alternato dalle 8 alle 17 in via Pozzo San Bernardino-Piazza Galletti, via San Simeone (da intersezione con via San Matteo fino al cartello di fine abitato) e via Fonte Citerna.