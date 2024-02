Assisi, un appello alla pace nel mondo con “M’illumino di meno 2024”

Comune di Assisi e Sacro Convento di Assisi aderiscono all’iniziativa

In occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, il Comune di Assisi e il Sacro Convento aderiscono a “M’illumino di meno 2024″, l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale promossa dalla trasmissione radiofonica Rai Radio Due “Caterpillar”.

Domani, 16 febbraio, dalle 20 alle 21, saranno spente le luci del Sacro Convento, della Basilica di San Francesco, della Basilica di Santa Chiara e della Rocca Maggiore, i monumenti simbolo della Città Serafica. Sono tantissime le adesioni a “M’illumino di meno 2024” di enti pubblici, aziende e privati, infatti tutta Italia si mobilita sul tema del risparmio energetico e dell’adozione di uno stile di vita sostenibile verso una più completa transizione ecologica ed energetica.

«Da sempre come amministrazione comunale – affermano il sindaco Stefania Proietti e l’assessore all’ambiente Veronica Cavallucci – aderiamo a “M’illumino di meno” con la convinzione che piccoli gesti e comportamenti contribuiscano a ridurre gli sprechi e razionalizzare le risorse, a creare una quotidianità sostenibile e rispettosa dell’ambiente».

«Lo spegnimento delle luci – aggiungono il sindaco e l’assessore – vuole essere anche un segnale di pace in questo terribile momento storico in cui imperversano guerre feroci con massacri di civili e bambini. Un gesto concreto verso il risparmio energetico ma anche un appello forte che si traduce in uno stop alle armi».

«La nostra semplice e spontanea partecipazione – sostiene Fra’ Giulio Cesareo, OfmConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento- all’iniziativa “M’illumino di meno” vuole essere – come già negli anni scorsi – l’espressione della nostra collaborazione con tutti coloro che in vario modo ci richiamano all’importanza della cura della Casa comune, il mondo, la cui ‘salute globale’ è messa gravemente alla prova proprio da noi, dall’umanità. E mentre proviamo a dare il nostro contributo, nel nome di san Francesco d’Assisi, desideriamo invitare tutti, sempre con semplicità, ciascuno nei limiti delle sue reali possibilità, a cercare di ridurre i consumi energetici e a trovare la propria strada per favorire una vita sulla terra più sostenibile e giusta per tutti».

Intanto prosegue il lavoro di efficientamento energetico di tutti gli impianti di pubblica illuminazione che sul territorio comunale sono ben 7090. In pratica si tratta di completare la riqualificazione a led di tutte le sorgenti allo scopo di ridurre i consumi energetici e l’inquinamento luminoso, compreso il contenimento delle emissioni di gas serra causato dall’uso dell’energia.

Una volta completato l’intervento è previsto anche un’ulteriore riduzione, che è quella dei costi di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione.