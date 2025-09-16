Scuole di Pace lanciano due programmi per educare alla pace

Presentazione a Perugia in vista della Marcia PerugiAssisi

La Rete Nazionale delle Scuole di Pace ha annunciato la presentazione ufficiale di due programmi nazionali di educazione civica, concepiti per sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura della pace. L’appuntamento è fissato per giovedì 18 settembre 2025, alle ore 11.00, presso la sala Falcone-Borsellino della Provincia di Perugia, in piazza Italia 11. L’iniziativa rientra nel percorso di avvicinamento alla Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità, in programma il 12 ottobre 2025.

Il comunicato stampa sottolinea come l’impegno educativo sia fondamentale in una fase storica segnata da conflitti. In apertura viene ricordata una riflessione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “È indispensabile fare spazio alla cultura della pace. Costruirla significa, prima di tutto, educare alla pace.”

Durante l’incontro verranno illustrati i dettagli di “Sbellichiamoci”, nuovo programma di educazione civica 2025-2026. Il progetto mira a “disarmare le parole per disarmare le menti e disarmare la terra”, favorendo la crescita di giovani capaci di diventare artigiani e architetti di pace. Accanto a questo verrà presentato anche “Sui passi di Francesco”, iniziativa già attiva da diversi anni, che intende offrire agli studenti l’occasione di conoscere più a fondo la figura di San Francesco d’Assisi, il suo messaggio e i suoi gesti di fraternità, dialogo e riconciliazione. Quest’ultimo programma gode del Patrocinio del Comitato nazionale per l’Ottavo centenario della morte di San Francesco.

Alla conferenza interverranno il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, la coordinatrice della rete scolastica Fabiana Cruciani, le dirigenti Paola Avorio e Gioia Pierotti, insieme a Flavio Lotti, responsabile dei due percorsi formativi. Saranno presenti inoltre studenti e docenti dell’ITTS “A. Volta” di Perugia, coinvolti direttamente nei preparativi della marcia.

Il comunicato stampa ribadisce come l’obiettivo sia trasformare l’educazione civica in un’esperienza viva, capace di unire scuole, insegnanti e giovani in un percorso condiviso di responsabilità e impegno per la pace.