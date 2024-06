Tramonti, sorrisi, movimento e partecipazione. Partito a Castelnuovo di Assisi il progetto “VI.VA. la watt!”

Movimento, inclusione e contatto con la natura. Partito a Castelnuovo di Assisi il progetto “VI.VA. la watt!”, incontri gratuiti di walking-talking therapy. L’iniziativa, gratuita e rivolta a giovani dai 14 ai 35 anni, intende stimolare i giovani a prendersi cura del proprio benessere fisico e psico-sociale, aumentare l’inclusione e promuovere la partecipazione sociale.

La WATT – Walking Talking Therapy è una pratica di benessere corpo-mente divertente e sorprendente: vivi il corpo-mente insieme allo psicologo e all’istruttore sportivo, mindfulness, energia ed emozioni. In ambienti naturali meravigliosi, sotto la guida di esperti, si apprende la camminata nordica, come prendersi cura del proprio benessere fisico e psico-sociale. E al contempo aumentare l’inclusione e promuovere la partecipazione sociale. Si tratta di una iniziativa organizzata dall’Associazione di promozione sociale VI.VA. Partecipazione e Solidarietà che rientra nel Progetto SMASH! Giovani per lo Sport e la partecipazione sociale – Programma GAME UPI – Fondo per le politiche giovani 2022. Il partenariato è composto da Provincia di Perugia (capofila), APS VI.VA. Partecipazione e Solidarietà, Istituto Alberghiero Assisi, A.S.D. Tennis Country Sporting Club, l’A.C.D. Montone, Il Ponte d’Incontro 3.0 APS e Associazione Trust Us. Ha aderito al Progetto anche il Comune di Assisi.

I prossimi appuntamenti sono ad lunedì 24 giugno; 1, 8, 15 luglio dalle 18,30 alle 20,30.

I partecipanti vengono suddivisi in piccoli gruppi di 10-15 persone per far vivere corpo e mente insieme allo psicologo e all’istruttore sportivo.

Per informazioni telefonare al numero 334 790 2424.