Assisi ospita l’hackathon “Tech for SHRINEs” per la sicurezza

Assisi, 25 novembre 2024 – Fino al 27 novembre, la città di Assisi è il palcoscenico dell’evento internazionale “Tech for SHRINEs”, una competizione tecnologica (hackathon) volta a sviluppare soluzioni avanzate per la protezione dei luoghi di culto e la salvaguardia dei valori culturali e spirituali. L’amministrazione comunale, co-organizzatrice dell’iniziativa, celebra una manifestazione che coniuga innovazione, sicurezza e spiritualità in un contesto di grande valore storico e simbolico.

Obiettivo dell’evento è identificare le migliori soluzioni tecnologiche in grado di migliorare la sicurezza e la conservazione del patrimonio culturale dei luoghi sacri, con un focus sull’uso di tecnologie moderne. Alla competizione partecipano più di 150 esperti, organizzati in 11 team di innovazione, che presenteranno i loro progetti di fronte a 10 valutatori di alto livello e a un panel composto da oltre 10 investitori. Saranno coinvolti anche 8 gruppi religiosi, che contribuiranno con la loro esperienza sul campo, insieme a più di 25 keynote speaker e 3 workshop tematici.

L’hackathon non è solo una competizione, ma anche una vetrina per l’innovazione sociale e tecnologica, con la presentazione di più di 15 progetti finanziati dall’Unione Europea. Ogni proposta si concentra sull’utilizzo delle tecnologie digitali per rafforzare la protezione fisica e digitale dei luoghi di culto, con un impatto che si estende anche alla preservazione dei valori etici e culturali.

L’evento culminerà il mercoledì 27 novembre, quando, a partire dalle ore 9:00, il Centro Convegni “Colle del Paradiso” in Piazza San Francesco 2 ospiterà una serie di saluti istituzionali, panel di discussione e tavole rotonde. Alle 11:30 è prevista la cerimonia di annuncio dei quattro finalisti dell’hackathon, che vedranno le loro soluzioni premiate per la qualità, l’efficacia e l’innovatività nell’affrontare la sfida della protezione dei luoghi sacri.

Le soluzioni presentate durante la competizione includono progetti per monitorare in tempo reale i luoghi di culto, utilizzando tecnologie come l’intelligenza artificiale e i sensori avanzati, sistemi per la gestione e la sicurezza delle risorse culturali e soluzioni per la protezione del patrimonio da rischi naturali e attacchi vandalici.

Questo evento rappresenta una delle iniziative più significative per il futuro dei luoghi sacri, combinando il rispetto per la spiritualità con il potenziale delle nuove tecnologie. L’obiettivo finale è quello di dare un contributo concreto alla protezione del patrimonio mondiale, unendo esperti del settore e rappresentanti delle principali istituzioni religiose e culturali in un unico progetto globale.

La partecipazione dei team di innovazione, delle istituzioni e degli investitori è testimonianza dell’importanza dell’evento, che è anche una vetrina per future collaborazioni a livello internazionale. L’amministrazione di Assisi sottolinea l’importanza di questa iniziativa, che va a rafforzare la reputazione della città come centro di eccellenza nell’ambito della tecnologia e della cultura.