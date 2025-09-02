Assisi riceve un defibrillatore in memoria di Davide Piampiano

Cerimonia ieri con sindaco e famiglia Piampiano presenti

Un gesto di solidarietà e memoria ha segnato ieri Assisi, con la consegna di un defibrillatore da parte del “Comitato Davide Piampiano”, fondato in ricordo del giovane prematuramente scomparso l’11 gennaio 2023 durante una battuta di caccia. L’apparecchio salvavita è stato collocato in piazza del Vescovado, di fronte alla basilica di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione, uno dei luoghi più visitati della città per la presenza della tomba del Beato Carlo Acutis, che sarà proclamato Santo domenica prossima da Papa Leone XIV.

La cerimonia di presentazione ha visto la partecipazione – come scrive La Nazione – della famiglia Piampiano: il padre Antonello, la madre Catia e la sorella Valeria, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale guidati dal sindaco Valter Stoppini. Erano presenti anche i partecipanti all’edizione 2025 del pellegrinaggio da Assisi a Gubbio lungo la Via di Francesco, con don Giovanni Zampa, vicario della Diocesi di Assisi, monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio, e Enrico Bacoccoli, sindaco di Valfabbrica.

Il sindaco Stoppini ha espresso la propria gratitudine sottolineando come il dono rappresenti un “gesto prezioso a servizio di tutta la comunità”, capace di rendere omaggio a Davide Piampiano e al tempo stesso di offrire uno strumento concreto per salvare vite.

Antonello Piampiano ha ricordato il figlio come un giovane “pieno di vita, con grandi ambizioni, sensibile e sempre pronto ad aiutare il prossimo”. Ha spiegato che il defibrillatore è stato scelto come simbolo tangibile della volontà di Davide di stare vicino agli altri, un impegno che il Comitato porta avanti attraverso iniziative rivolte ai giovani e alla città intera.

L’iniziativa sottolinea l’importanza della memoria attiva e della solidarietà, traducendo il ricordo di Davide in un servizio concreto per cittadini e visitatori. La scelta della collocazione in piazza del Vescovado permette di rendere accessibile lo strumento salvavita in un’area altamente frequentata, rafforzando il legame tra comunità, turismo religioso e sicurezza pubblica.

Il Comitato Davide Piampiano continua così la sua attività, confermando come la dedizione ai valori del giovane possa trasformarsi in azioni tangibili e durature. La consegna del defibrillatore rappresenta quindi non solo un tributo personale e familiare, ma anche un contributo concreto alla protezione della vita e al sostegno della comunità assisana, unendo memoria, solidarietà e attenzione al prossimo in un unico gesto significativo.