Ragazzi di Assisi rinnovano il consiglio per il 2026

Il sindaco Stoppini invita i giovani all’impegno civico

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Assisi si è riunito questa mattina nella sala consiliare per avviare i lavori del nuovo anno e confrontarsi con la nuova amministrazione comunale, in carica da giugno. Durante la seduta sono state esaminate proposte per il 2026, con la surroga di due membri che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado e l’istituzione delle commissioni consiliari permanenti.

Tra i temi discussi anche il progetto “Samaritani oggi: solidarietà e cittadinanza attiva”, promosso dalla Pro loco di Petrignano, che ha offerto spunti di riflessione sul ruolo dei giovani nella comunità e sulla partecipazione attiva alla vita sociale.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Valter Stoppini, la presidente del Consiglio comunale Annalisa Rossi, gli assessori Scilla Cavanna (scuola e politiche giovanili) e Donatella Casciarri (bilancio), insieme al consigliere Adil Zaoin. La riunione ha rappresentato un’occasione di dialogo diretto tra amministratori e studenti, chiamati a proporre idee e a comprendere da vicino il funzionamento della macchina comunale.

Nel suo intervento, Stoppini ha ricordato la complessità di gestire una città come Assisi, ricca di storia ma anche di esigenze quotidiane, invitando i giovani a esercitare “rigore, trasparenza e collaborazione” per perseguire il bene comune. L’appello del sindaco è stato chiaro: partecipare con senso di responsabilità e spirito di condivisione, mantenendo sempre il dialogo costruttivo.

L’assessore Cavanna, rivolgendosi ai nuovi consiglieri, ha espresso gli auguri di buon lavoro, sottolineando come il Consiglio dei Ragazzi rappresenti “un orgoglio per la città” e uno strumento prezioso per la crescita civica delle nuove generazioni. Ha inoltre letto il messaggio di saluto dell’ex assessore alla scuola Paolo Mirti, che nella precedente legislatura aveva sostenuto con convinzione il progetto.

Istituito con regolamento comunale nel 2017, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Assisi è un organismo partecipativo composto da studenti delle scuole primarie e secondarie cittadine. Rimane in carica due anni e svolge funzioni consultive e propositive in vari ambiti: ambiente, cultura, sport, tempo libero e spettacolo. L’attuale assemblea, insediata il 14 gennaio 2025, è formata da 28 studenti provenienti dai diversi istituti del territorio – tra cui Convitto Nazionale, gli Istituti Comprensivi Assisi 1, 2 e 3, la scuola per ciechi e sordomuti e l’Assisi International School.

Alla guida del consiglio siede Maria Rodrigues de Oliveira, eletta sindaco, che ha nominato una giunta composta da cinque giovani assessori, pronti a rappresentare i coetanei e a contribuire alle decisioni su iniziative civiche, ambientali e sociali.

L’iniziativa, come ricordato nel comunicato diffuso dal Comune di Assisi, testimonia la volontà dell’amministrazione di promuovere una cittadinanza consapevole e partecipativa, valorizzando il ruolo delle nuove generazioni come protagoniste del futuro della città.