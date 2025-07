Sindaco di Assisi saluta la direttrice regionale Vigili del Fuoco

Marisa Cesario lascia Umbria per nuovo incarico in Emilia Romagna

Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha ricevuto questa mattina l’ingegner Marisa Cesario, che conclude il suo mandato come direttore regionale dei Vigili del Fuoco dell’Umbria per assumere un nuovo ruolo dirigenziale in Emilia Romagna. L’incontro, svoltosi nell’ufficio del primo cittadino, ha visto anche la partecipazione dell’architetto Valter Cirillo, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia.

Dopo un anno di attività in Umbria, durante il quale Cesario ha collaborato strettamente con il territorio e con la città di Assisi, ha voluto salutare il sindaco prima della partenza per la nuova destinazione professionale. Stoppini ha espresso apprezzamento e riconoscenza per il lavoro svolto dalla direttrice, sottolineando il suo ruolo storico di prima donna a guidare il Corpo dei Vigili del Fuoco in Umbria.

Nel corso della visita, il sindaco ha consegnato a Cesario lo stemma ufficiale della città, accompagnando il gesto con i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico. Inoltre, Stoppini ha ringraziato pubblicamente tutti i Vigili del Fuoco operativi ad Assisi, evidenziando l’importanza del loro costante e prezioso contributo alla sicurezza e al servizio della comunità locale.

La direzione regionale dei Vigili del Fuoco dell’Umbria si appresta dunque a una nuova fase di guida, con il passaggio di consegne da Cesario a un futuro successore, mentre la professionalità e la dedizione al territorio rimangono al centro dell’impegno istituzionale.