Liceo Properzio ‘valuta’ Digipass Assisi, A scuola di OpenCoesione

Liceo Properzio – Quali sono i punti di forza e debolezza del Digipass di Assisi? Se lo sono chiesto 22 alunni del 4 D Linguistico del liceo Sesto Properzio di Assisi, coinvolto nel progetto A Scuola di OpenCoesione (ASOC), un percorso didattico innovativo finalizzato a promuovere e sviluppare nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali.

ASOC nasce nel 2013 nell’ambito di OpenCoesione ed è realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Giunto alla sua decima edizione, permette di sviluppare competenze digitali, statistiche e di educazione civica, affinché le studentesse e gli studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita pubblica del proprio territorio.

Nello specifico i ventidue studenti properziani hanno preso parte al monitoraggio civico di un progetto finanziato da fondi europei: un monitoraggio realizzato totalmente in lingua inglese, che si è sviluppato anche in un podcast su YouTube, con la creazione di “The Smartech Team” che, forte del supporto della docente referente Irene Toccaceli e della docente di supporto Giorgia Barbini, ha coinvolto Istat, Europe Direct Umbria, Comune di Assisi e Regione Umbria.

A finire sotto la lente degli studenti è stato il DigiPASS Assisi, , il Digipass, finanziato dal programma regionale FESR 2014-2020. Si tratta di un luogo pubblico e gratuito rivolto a cittadini e imprese, si occupa di aiutare chiunque abbia bisogno di ausilio con l’uso dei servizi Internet, dalla creazione di un’identità SPID all’uso di servizi PagoPA. Gli eventi gratuiti organizzati dal DigiPASS Assisi hanno permesso di colmare in parte quel gap digitale che divide i cittadini più abili nell’uso delle nuove tecnologie da coloro che hanno più difficoltà. Nello specifico, gli alunni hanno creato una serie di report ed elaborati che sintetizzano le esperienze e le competenze associate al progetto in grado di analizzare l’andamento del progetto e di diffondere la ricerca nel territorio di Assisi. Oltre alla creazione di un report di monitoraggio su Monithon, gli alunni hanno anche dato vita a un podcast pubblicato su YouTube.

Attraverso la creazione di un sondaggio, un’intervista alla Regione Umbria rivolta all’assessore Michele Fioroni e ai funzionari regionali Andrea Castellani e Sabrina Paolini, e una ricerca approfondita su fonti primarie e secondarie, il team è riuscito a cogliere l’impatto positivo che il Digipass ha avuto nell’aumento dell’uso di internet ad Assisi e a individuare il suo punto debole: la pubblicizzazione fra i meno abili con il digitale. In un evento online del 9 marzo 2023 sulle politiche di coesione organizzato dalla Regione Umbria, il team ha portato le proprie soluzioni per migliorare un progetto già di per sé ben riuscito. “È importante che la scuola esca dal perimetro della classe e si apra al territorio collaborando con le istituzioni che hanno avuto un ruolo importante in questa nuova esperienza formativa. Grazie a tutti i coinvolti nel progetto per aver saputo creare sinergie in grado di offrire nuove opportunità ai giovani che sono cittadini non solo di domani ma sin da oggi”, il commento della dirigente scolastica del liceo Properzio, Francesca Alunni. Per chi volesse saperne di più, The Smartech Team si trova sulle principali piattaforme social, ossia Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok.