Olimpiadi della Matematica, grandi soddisfazioni per il Liceo Scientifico

L’anno “Olimpico” si è appena concluso. È stato un anno “difficile” per i motivi che tutti sappiamo ma, la pandemia, la DAD, le chiusure, i distanziamenti, le piattaforme (che a volte non hanno retto) non sono riusciti a spegnere l’entusiasmo con il quale i nostri allievi hanno partecipato al Progetto Olimpiadi della Matematica.

L’anno 2021 si è aperto in bellezza con un’allieva, Giulia Bernardini, iscritta alla 3E del Liceo scientifico che, dopo aver partecipato a due allenamenti (costituiti da 4 problemi ciascuno) e ad una gara di selezione (costituita da 8 problemi), è stata ammessa, per il secondo anno consecutivo, a partecipare all’EGMO (European Girls’ Mathematical Olympiad) Camp, uno stage prestigioso tenutosi, quest’anno, in modalità on-line dal 18 al 23 gennaio 2021.

La nostra squadra femminile (composta da Giulia Bernardini (capitano), Virginia Massini (consegnatrice), Ascani Arianna, Olivia Moretti, Sara Ranocchia, Chiara Selva, Laura Tomassini), per un soffio non è riuscita a qualificarsi per la fase Nazionale mentre entrambe le nostre squadre “miste” si sono qualificate per la semifinale Nazionale, semifinale disputata poi dalla squadra composta da: Simone Fisichella (capitano), Virginia Massini (consegnatrice), Giulia Bernardini, Alessandro Caia, Francesco Felici, Sergei Kalinin, Lorenzo Russo, che è arrivata brillantemente in finale.

La chiusura, con le premiazioni tenutesi il 15 maggio 2021, ci ha però riservato la soddisfazione più grande: il nostro allievo Simone Fisichella, iscritto alla classe 3C del Liceo, dopo essere risultato il migliore nella selezione provinciale, ha conquistato la medaglia d’argento alla fase individuale nazionale.

Tutti questi bellissimi risultati sono il frutto dell’impegno (lezioni e gare di allenamento quasi ogni settimana), della dedizione, della “voglia di fare Matematica divertendosi” che non ha mai abbandonato questi ragazzi ma che anzi è cresciuta con il lavoro di squadra e la voglia di apprendere nuove conoscenze. La vera forza di questi ragazzi, infatti, risiede non solo nelle capacità logico-matematiche di ogni componente ma nella collaborazione, la condivisione, il confronto reciproco, in quello che potremo riassumere come “spirito di squadra”.

A tutti gli allievi che hanno partecipato (e che per motivi di brevità non abbiamo esplicitamente menzionato) va il plauso (e il ringraziamento) della loro allenatrice prof.ssa Simona Pieri, della Responsabile del progetto Olimpiadi dell’Istituto, prof.ssa Barbara Ceccotti, del Rettore Prof.ssa Annalisa Boni e di tutti i docenti dell’Istituto.