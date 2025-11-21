Nuovo Direttivo Palio Cupolone pronto al decennale

Continuità e nuovi ingressi per l’edizione 2026 a giugno

Santa Maria degli Angeli, 21 novembre 2025 – L’assemblea del Palio del Cupolone J’Angeli 800 ha ufficializzato la composizione del nuovo Direttivo, riunitosi il 20 novembre nella sede della Pro Loco. La guida resta affidata a Moreno Massucci, confermato presidente, affiancato da Federica Pozzoli come vice, Paola Vitali nel ruolo di segretaria e Pietro Mariottini come tesoriere.

La conferma della maggioranza delle cariche segna la volontà di proseguire nel solco delle ultime edizioni, che hanno consolidato scelte organizzative e dato centralità alla Locanda Poste e Cavalli, elemento chiave nel bilancio della festa, come riporta il comunicato di Ente Palio del Cupolone J’Angeli 800.

Accanto alle figure già note, entrano nuovi nomi che arricchiscono la squadra: Paolo Proietti, Francesco Mignani e Valentina Maramigi, insieme a Vitali e Loris Panzolini, rappresentano il Rione Ponte Rosso. Per il Rione Fornaci si confermano Mauro Baglioni e Massimo Vaccai, ai quali si aggiunge Maurilio Breccolenti. Nel Rione del Campo figurano Andrea Pierotti, Roberto Falce, Stefano Minciarelli, Maurizio Bugari e Federica Pozzoli.

Il Consiglio si completa con i capitani dei Rioni: Roberto Catanossi, riconfermato per i gialli di Fornaci, Monia Discepoli per il Ponte Rosso e Danilo Truffarelli per i blu del Campo. Una squadra che unisce continuità e rinnovamento, pronta a guidare la manifestazione verso il traguardo del decennale.

Il nuovo Direttivo ha già iniziato a programmare gli obiettivi per il triennio, con lo sguardo rivolto all’edizione speciale che si terrà dal 12 al 20 giugno 2026. L’intento è quello di portare in piazza un evento memorabile, capace di coinvolgere i rioni e l’intera comunità, valorizzando tradizione e innovazione. La festa, che negli anni ha saputo crescere e radicarsi nel tessuto sociale, si prepara a un’edizione che vuole essere simbolo di identità e partecipazione.

La presenza di nuovi componenti nel Direttivo testimonia la volontà di aprirsi a energie fresche, mentre la conferma delle figure storiche garantisce stabilità e continuità. Il Palio del Cupolone si conferma così come appuntamento centrale per J’Angeli e per l’Umbria, un evento che unisce storia, cultura e spirito di comunità. L’edizione del decennale si annuncia come un’occasione unica per celebrare il percorso compiuto e per rilanciare la manifestazione verso il futuro.

Per informazioni: www.paliodelcupolone.it