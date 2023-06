Partenza di gran classe per il Palio del Cupolone 2023

Il tanto atteso “J’Angeli ‘800 – Palio del Cupolone” edizione 2023 è giunto finalmente al via, e Santa Maria degli Angeli si trasforma per una sera in Teatro d’Opera. L’evento angelano parte venerdì 16 giugno e sarà inaugurato da un concerto, quest’anno interamente dedicato alle musiche di Giuseppe Verdi. La serata d’apertura inizierà alle ore 21:00. Al saluto delle autorità civili e religiose seguirà la premiazione dei primi 5 artisti qualificatisi nell’estemporanea di pittura, che ha avuto per tema l’ode “A Silvia” di Giacomo Leopardi.

Alle 21:30 il bellissimo Concerto “Palio All’opera” – Arie e Sinfonie Di Giuseppe Verdi. Sarà un Concerto/Spettacolo, animato da rievocazione, danze, ed effetti scenici. Le musiche saranno eseguite dall’Orchestra Lirica Umbra diretta dal Maestro Michele Margaritelli. Solisti: Manuela Molinelli Mezzo-soprano e Claudio Rocchi Tenore. La forte volontà di cooperazione fra associazioni de “J’Angeli ‘800” si estende quest’anno anche al tradizionale concerto d’apertura, con la partecipazione dei Cori Commedia Harmonica e Corale della Porziuncola.

L’Orchestra Lirica Umbra, prima nel suo genere nella regione, nasce nel 2022 dalla convinzione che Opera Lirica e modernità possano coesistere in armonia e che questa forma d’arte possa ancora apportare tanto, soprattutto nelle generazioni future.

Si propone di promuovere l’Opera Lirica sul territorio, valorizzando i talenti residenti in zona, coinvolgendo la popolazione con un’attenzione particolare rivolta ai giovani. La formazione, diretta dal Maestro Michele Margaritelli, vanta fra i suoi componenti musicisti di grande spessore artistico oltre a giovani e virtuosi artisti umbri che si sono distinti in ambito nazionale e internazionali.

La “Corale della Porziuncola – Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli”, che nasce nel 1949 per il servizio musicale alla Basilica Patriarcale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola (da cui trae il nome), ha svolto questo compito come impegno primario nell’arco di oltre 60 anni, con un organico che all’inizio – secondo la tradizione – comprendeva solo Pueri cantores e voci virili.

Negli anni, alle voci dei pueri si sono sostituite le voci femminili, e oggi la Corale si configura come gruppo misto con un’impostazione vocale più polifonica, con orizzonti musicali più ampi: dalle laudi antiche alla polifonia sacra e profana, dalle partiture con organo a partiture con orchestra, a musiche contemporanee, popolari e no, sino ai canti spirituals. La Corale Porziuncola svolge tutt’ora il servizio musicale Liturgico in Basilica, ed è diretta da padre Matteo Ferraldeschi, OFM.

Il “Gruppo Musicale Vocale Commedia Harmonica” formatosi fra 2002 e 2005, è un insieme di voci polifoniche, nato e cresciuto nel clima di fervore musicale della città di Assisi, e racchiude tra i suoi componenti sia semplici dilettanti che noti professionisti, legati tutti dal piacere di fare musica e da un uguale modo di vivere e sentire il canto. Si dedica principalmente alla polifonia rinascimentale e tardo-rinascimentale, ma ripercorre le tappe delle varie forme musicali, dalle origini sino ai nostri giorni.

Con un ulteriore omaggio all’antica tradizione corale, il gruppo non ha un direttore nel senso usuale del termine, ma si avvale, per la conduzione, dell’esperienza e della capacità dei suoi componenti più esperti in veste di “mastri cantori”, primo fra tutti il baritono Umberto Rinaldi. Un evento da non perdere! Appuntamento venerdì 16 giugno, in Piazza Garibaldi, a Santa Maria degli Angeli.