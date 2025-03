Candidatura Eolo Cicogna Sindaco di Assisi: Presentazione Ufficiale

Sabato 22 marzo, l’evento all’Hotel Cenacolo

Candidatura Eolo Cicogna – Sabato 22 marzo, alle ore 10.30, si svolgerà presso la sala conferenze dell’Hotel Cenacolo, situato a Santa Maria degli Angeli, un’importante conferenza stampa per annunciare la candidatura di Eolo Cicogna alla carica di sindaco di Assisi. L’evento vedrà la partecipazione di diverse forze civiche e del centrodestra, unendo in un’unica voce le varie anime politiche che sostengono il progetto dell’ex assessore.

Cicogna, noto per il suo impegno sul territorio, presenterà non solo il suo programma elettorale, ma anche i membri del gruppo che lo affiancherà durante questa competizione, sottolineando l’importanza della collaborazione e della coesione tra le diverse forze politiche. La scelta di Santa Maria degli Angeli come location per la presentazione non è casuale; rappresenta un simbolo di unità e spiritualità per la comunità assisana.

Nel corso dell’incontro, Cicogna avrà l’opportunità di illustrare le sue idee e visioni per il futuro della città, affrontando tematiche cruciali come lo sviluppo sostenibile, il turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale. L’aspirante sindaco intende coinvolgere i cittadini in un dialogo aperto, invitandoli a condividere le loro opinioni e suggerimenti, con l’obiettivo di costruire insieme una Assisi migliore.

L’incontro si preannuncia come una tappa fondamentale nel percorso elettorale che porterà al voto, previsto nelle prossime settimane, e rappresenta un’occasione per i cittadini di conoscere più da vicino il candidato e le sue proposte.