Elezioni 2021, il sindaco uscente, Stefania Proietti, presenta la sua squadra

“Sembra di tornare indietro a cinque e più anni fa. Nel mezzo c’è stata un’epoca e un’esperienza la più bella in assoluto che si possa fare. Essere sindaco della propria città è l’esperienza più esaltante che si possa fare. Esserlo in un periodo complesso è ancora più sfidante perché si è prossimi ai propri cittadini”. E’ quanto ha dichiarato Stefania Proietti, sindaco uscente della città di Assisi, e candidata per il secondo mandato. Lo ha fatto a margine della presentazione della sua squadra alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli.

Proietti è sostenuta dalle forze di centrosinistra Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, insieme a due liste civiche Assisi Civica e Assisi Domani. “Ci si rimette davanti ai propri cittadini – ha detto Proietti -, questa volta, con la forza dei fatti di cinque anni, con la consapevolezza di aver governato per un intero mandato. Noi siamo qui ancora una volta e vogliamo prenderci cura della nostra comunità, della nostra città per portarla a quel passaggio straordinario culturale che sarà il 2026. Un passaggio epocale e ci sentiamo in grado di farlo. Oggi abbiamo in dote il bagaglio forte dell’esperienza di cinque anni di amministrazione”.

E facendo riferimento al terremoto di 5 anni anni e all’attuale pandemia, Proietti ha ripetuto: “L’esperienza mi ha fatto guadagnare in consapevolezza e anche nell’investimento sulla squadra”.

Sono 63 donne e uomini straordinari presi tra le migliori energie di questa nostra città e che saranno la squadra del futuro. Mi piace dire che io vorrei essere amministrata da queste persone. Do in dote l’esperienza di cinque anni, la forza e la consapevolezza di poter governare una città come Assisi con questa squadra”. Stefania Proietti, durante il suo intervento, ha sferrato un forte attacco al Centrodestra di Assisi.