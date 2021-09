Chiama o scrivi in redazione

Giuseppe Conte ad Assisi il 16 settembre per sostenere i candidati del centrosinistra

Giovedì 16 settembre il Presidente Giuseppe Conte sarà in Umbria per incontrare i cittadini e sostenere i candidati sindaci delle liste del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

Prima tappa del programma Città Di Castello. Seguiranno poi gli appuntamenti di Assisi con conclusione a Spoleto.

Dalle ore 09:30, con partenza da Piazza Garibaldi ed arrivo in Piazza Gabriotti, Giuseppe Conte visiterà il centro di Città Di Castello insieme alla candidata sindaca Luciana Bassini ed i candidati della sua coalizione.

Alle ore 11:50 sarà la volta di Assisi e della candidata sindaca Stefania Proietti, con una passeggiata nel centro storico nella città di San Francesco. Ad attendere il leader 5 stelle, saranno presenti tutti i candidati del M5S locale, tra cui il consigliere uscente Fabrizio Leggio, ed i rappresentanti delle liste di coalizione. Il programma prevede la partenza da Piazza Matteotti per concludersi in Piazza del Comune.

Infine sarà la volta di Spoleto ed il candidato sindaco Andrea Sisti. La città del Festival attenderà il presidente del MoVimento 5 Stelle dalle ore 15:30 da Piazza Campello per proseguire fino a Piazza della Vittoria.

“Il nostro percorso insieme a Giuseppe Conte è appena iniziato – spiegano in una nota i referenti territoriali Laura Agea e Thomas De Luca insieme al Facilitatore Interni Samuele Bonanni – siamo pronti a portare avanti le nostre battaglie con rinnovato entusiasmo ed i valori di sempre. Ci candidiamo ad essere forza di governo e garanzia di chi crede nello sviluppo sostenibile e nella tutela dei beni comuni, senza compromessi né giochi a ribasso. Perché gli interessi di pochi non vengano favoriti a discapito di quelli delle comunità locali. È un onore poter condividere questo percorso con Giuseppe Conte verso un’Umbria a 5 stelle”.