Il sindaco e l’amministrazione incontrano la cittadinanza

Riprendono gli incontri del sindaco Stefania Proietti e dell’amministrazione comunale con la cittadinanza su tematiche di attualità che riguardano il capoluogo, in particolare il traffico in vista della regolazione automatizzata della Ztl, e le frazioni di montagna duramente colpite dall’alluvione dello scorso anno.

Il primo appuntamento si terrà venerdì 16 febbraio e tratterà questioni che interessano il centro storico, in particolare quella del traffico in relazione alla installazione del sistema automatico di rilevazione degli ingressi. In questa sede gli amministratori e i tecnici del Comune, insieme al dirigente della polizia locale, ascolteranno le istanze dei cittadini e dei numerosi operatori economici che gestiscono attività nel centro storico. Per invitare gli stakeholders il più possibile alla partecipazione, il Comune ha interessato le associazioni di categoria incaricate di divulgare presso gli iscritti l’occasione di incontro, dialogo e ascolto delle istanze di chi opera e vive nella città.

Martedì 20 febbraio riflettori sempre puntati sul capoluogo, si chiederà il contributo dei cittadini sulla valorizzazione strategica, rigenerazione e vivibilità del centro storico: un primo momento di confronto da cui possono emergere idee e desideri della cittadinanza con l’amministrazione pronta ad ascoltare, rispondere e proporre. Sempre sul centro storico, e in particolare su traffico e ztl, la terza iniziativa avrà luogo mercoledì 28 febbraio e l’amministrazione, coadiuvata da tecnici interni ed esterni, fornirà le risposte ai quesiti e alle istanze della cittadinanza e degli esercenti. Il fine di questi incontri è quello di ‘modellare’ il più possibile i ‘varchi’ della Ztl in modo da rendere più vivibile il centro storico, in primis per i residenti, ma senza precludere le attività economiche e di accoglienza.

Attenzione poi alle zone di montagna in particolare a quelle più colpite dall’alluvione del 2023 che ha fatto esondare il fiume Tescio: lunedì 26 febbraio l’incontro si terrà a Pian della Pieve ed è proprio dedicato alla situazione dei danni del maltempo, ai problemi correlati tra cui le tante frane e smottamenti su terreni privati e viabilità pubbliche e private. In questa occasione l’amministrazione presenterà i progetti relativi al ripristino e miglioramento della viabilità comunale delle frazioni più colpite dall’alluvione per le quali il Comune ha stanziato a bilancio risorse proprie pari a 2 milioni di euro.

A questo incontro è stata invitata a partecipare anche la Regione Umbria. Tutti gli incontri si svolgeranno alle 20.30, quelli che interessano il centro storico si svolgeranno nel Palazzo Comunale, nella Sala della Conciliazione, mentre quello riferito alle frazioni di montagna nella chiesa di Pian della Pieve presso l’area container lungo la strada regionale 444.

“Intenzione dell’amministrazione comunale – afferma il sindaco Stefania Proietti – è ascoltare le istanze dei cittadini che vivono nel centro storico e i bisogni di chi ha attività economiche, prima ancora di installare i varchi della Ztl al fine di ‘modellare’ la regolazione del traffico in modo da farne uno strumento per migliorare la vivibilità dei residenti e delle attività commerciali ma anche dei turisti. Il fine di questi incontri partecipativi non è solo quello di ascoltare le istanze per costruire insieme l’automatizzazione della Ztl ma anche quello di condividere percorsi di valorizzazione strategica del nostro centro storico.

Non vogliamo dimenticare però le problematiche delle frazioni di montagna, la cui cittadinanza è vitale anche per il centro storico. Molte aree di montagna sono state pesantemente colpite dall’alluvione dell’anno scorso: mentre continuiamo a chiedere un intervento significato alla Regione per la pulizia dell’alveo del Tescio e per i necessari interventi di sistemazione dei dissesti idrogeologici, come amministrazione comunale abbiamo stanziato due milioni di euro con cui andremo a sistemare in via definitiva le strade comunali delle zone di Santa Maria di Lignano, Pian della Pieve, Porziano, San Presto, Pieve San Nicolò. Nel corso dell’incontro ascolteremo i cittadini proprio sulle maggiori necessità sulle quali intervenire prioritariamente”.