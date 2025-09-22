Assisi accoglie la nuova comandante dei Carabinieri in città

Meloni “Violenze indegne non cambiano di una virgola la vita a Gaza” ROMA (ITALPRESS) – “Indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti ‘pro-pal’, sedicenti ‘antifà, sedicenti ‘pacifistì che devastano la stazione e generano scontri con le Forze dell’Ordine. Violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze […]

Imprese, la funzione del tesoriere sempre più centrale nella governance ALTAVILLA VICENTINA (ITALPRESS) – Il mondo sta riscrivendo con modalità ed esiti imprevedibili le sue relazioni geopolitiche e geoeconomiche, e la funzione del tesoriere, all’interno delle imprese, scende in campo, assumendosi le responsabilità proprie di un pilastro della gestione aziendale e disponendosi a fronteggiare ogni turbolenza. Ma anche rivendicando a gran voce i riconoscimenti professionali […]

Italia in piazza per Gaza. Scontri a Milano, bloccata autostrada Bologna MILANO (ITALPRESS) – Giornata di sciopero generale indetto dai sindacati di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla. Manifestazioni in almeno 75 città.Momenti di tensione a Milano fin da questa mattina, durante il corteo, quando un gruppo di giovani ha cercato di […]

Inwit, lo “Smart City Tour” arriva a Catania CATANIA (ITALPRESS) – “Con lo Smart City Tour, insieme alla Fondazione Italia Digitale, intendiamo rafforzare la nostra presenza a Catania e in Sicilia, dando un segnale di ascolto e di disponibilità a realizzare concretamente progetti di smart city in questo territorio. Farlo insieme a istituzioni, imprese, mondo accademico e dell’innovazione rappresenta un segnale ancora più […]

E.ON, nuovo Punto a Pietra Ligure e spiagge pulite a Savona PIETRA LIGURE (ITALPRESS) – E.ON, tra i principali operatori energetici in Italia, arriva a Pietra Ligure con un nuovo Punto in via Emanuele Accame 8/10, rafforzando la vicinanza a clienti e comunità locale. Il Punto, spiega una nota, offre supporto diretto per scelte energetiche più sostenibili e consumi più efficienti, con servizi che includono impianti […]

Umbria Destinazione Sport, settore driver crescita sociale ed economica PERUGIA (ITALPRESS) – Grande partecipazione e interesse per la due giorni che si è svolta il 19 e 20 settembre al Barton Park di Perugia, “Umbria destinazione sport”, gli Stati generali del settore. Un’iniziativa nata con l’obiettivo di fare squadra, attraverso un percorso partecipativo, e coprogettare il futuro del settore fino ad arrivare alla nuova […]

Musetti vola in finale a Chengdu, battuto Shevchenko L'azzurro supera facilmente il kazako: per il titolo sfida ora il cileno Tabilo.

Anas e Polizia di Stato insieme per promuovere la donazione di sangue ROMA (ITALPRESS) – Un’occasione per promuovere e diffondere la cultura della donazione di sangue. Anas è scesa in campo oggi al fianco dell’Associazione “Donatorinati della Polizia di Stato” per un’iniziativa dedicata alla raccolta di sangue a Roma, in Piazza del Viminale.L’attività è partita nella mattinata con medici e operatori del Centro di emotrasfusione del Policlinico Universitario […]

Il pegno, un’antica garanzia che sostiene il presente MILANO (ITALPRESS) – Quando si parla di “pegno”, l’immaginario collettivo si sposta subito a immagini d’altri tempi: i Monti di Pietà, la scena di Totò in Miseria e nobiltà con il cappotto impegnato per pochi spiccioli, il gesto di chi, in difficoltà, cede momentaneamente un bene per ottenere liquidità. Eppure, oggi più che mai, il […]