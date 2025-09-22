Assisi accoglie la nuova comandante dei Carabinieri in città

Il sindaco Stoppini incontra Rita Zacchia per avvio mandato
Assisi accoglie la nuova comandante – Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha ricevuto oggi in Comune il capitano Rita Zacchia, nominata nuova comandante della Compagnia Carabinieri di Assisi. Zacchia prende il posto di Vittorio Jervolino, trasferito a Roma per un incarico diverso, inaugurando un passaggio di consegne definito dal primo cittadino come “un momento di grande importanza per la città”.
Durante l’incontro, cui ha partecipato anche la presidente del Consiglio comunale Annalisa Rossi, Stoppini ha consegnato a Zacchia un libro illustrativo sulla storia di Assisi e una spilla con lo stemma cittadino, sottolineando la disponibilità dell’Amministrazione a collaborare sul fronte della sicurezza urbana.
Il sindaco ha evidenziato l’importanza dell’insediamento di una donna al comando della Compagnia e ha ringraziato l’Arma per l’impegno costante sul territorio, in vista di eventi significativi legati all’ottavo centenario della morte di San Francesco, che richiedono coordinamento e attenzione alla comunità. Zacchia ha espresso soddisfazione per l’accoglienza ricevuta, confermando l’impegno a garantire sicurezza e presidio del territorio.
