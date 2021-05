Chiama o scrivi in redazione

Assisi, da domani riaprono l’ufficio informazioni e la Rocca Maggiore

Da domani, sabato primo maggio, l’ufficio Informazioni accoglienza turistica (I.A.T.) di piazza del Comune e la Rocca Maggiore di Assisi riaprono al pubblico dalle ore 10 alle ore 17, tutti i giorni. Per quanto riguarda la Rocca, la prenotazione è obbligatoria di sabato e domenica, da effettuarsi almeno il giorno prima presso l’ufficio turismo al seguente numero telefonico 075/8138680 o via mail a biglietteria.iatassisi@coopculture.it (dalle 10 alle 17). Negli altri giorni l’ingresso è consentito anche senza prenotazione. Verranno rispettate tutte le norme anticovid previste in materia di distanziamento, obbligo della mascherina, disinfezione mani, identificazione utenti e ingressi contingentati.