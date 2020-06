Concerto Con il cuore uno spot straordinario per la Città di Assisi

“La Città ha ottenuto ieri sera una grandissima visibilità grazie al concerto “Con il Cuore”. In prima serata su Rai1, la musica di Gianni Morandi e le storie di vera solidarietà hanno tenuto banco e attratto milioni di spettatori”.

“ E’ stato, oggettivamente, uno straordinario spot per Assisi – ha aggiunto – che in questi giorni dopo i mesi di lockdown sta cercando di riprendersi. E di questo, a nome personale e della cittadinanza, voglio ringraziare il Sacro Convento per aver organizzato in forma intima e raccolta, senza purtroppo la presenza del pubblico per le disposizioni legate al Covid-19, un evento riuscitissimo e apprezzato”.