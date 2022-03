Concorso pubblico per 3 posti da istruttore amministrativo/contabile

L’amministrazione comunale di Assisi ha indetto un concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 3 posti da istruttore amministrativo/contabile (categoria C).

Fonte: ufficio stampa

Comune di Assisi

Le domande devono essere inviate al Comune di Assisi, Ufficio Risorse Umane, piazza del Comune, 10, 06081 e possono essere presentate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo del Comune o mediante Pec all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it.

Il termine ultimo per inoltrare la domanda è il 31 marzo, entro le ore 13.

In caso di arrivo di oltre 60 domande, nuumero tale da non permettere l’espletamenteo del concorso in tempi rapidi, l’amministrazione si riserva di organizzare una prova preselettiva consistente nella risoluzione, in un tempo contingentato, di una serie di quesiti a risposta multipla basati sulle materie oggetto della prova scritta.

Le prove di esame saranno due, una scritta e una orale; all’orale accederanno i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 21/30.

Per ogni informazione sui requisiti di ammissione, sui contenuti della domanda, sulla documentazione da allegare, sui programmi delle prove, sul modello da compilare e su tutti gli altri aspetti del concorso è possibile collegarsi al link https://www.comune.assisi.pg.it/2022/02/28/concorso-pubblico-per-soli-esami-con-eventuale-preselezione-per-la-copertura-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-numero-tre-3-posti-di-istruttore-amministrativo-contabile-cat-c-di-cui-u/