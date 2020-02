Concorso pubblico per 5 posti di polizia locale, c’e tempo fino al 27 febbraio

E’ stato prorogato al 27 febbraio prossimo (ore 13) il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, indetto dall’amministrazione comunale, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 5 posti di agente di polizia locale (categoria C posizione C1) di cui 1 posto riservato a favore dei volontari delle Forze armate o degli ufficiali di complemento.

Per l’ammissione al concorso tra i requisiti richiesti, oltre la cittadinanza italiana, ci sono l’età superiore ai 18 anni ma non oltre i 30, l’idoneità psicofisica, la conoscenza della lingua inglese, il diploma di istruzione di scuola secondaria, il possesso di patente A e B, disponibilità alla guida di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere indirizzata al Comune di Assisi (Ufficio risorse umane, Piazza del Comune, 10, 06081 Assisi) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presentata direttamente all’ufficio protocollo o ancora mediante corriere o infine mediante Pec all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it.

In caso di un numero di domande superiore a 60 l’amministrazione si riserva di sottoporre i candidati a una prova preselettiva consistente nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di una serie di quesiti a risposta multipla basati sulle materie oggetto della prova scritta. Alla prova selettiva sono ammessi con riserva tutti i candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso entro il termine stabilito a prescindere dalla regolarità e dal possesso dei requisiti richiesti dal bando che verranno verificati dall’Ufficio risorse umane dopo la preselezione e limitatamente ai candidati che hanno superato la prova selettiva.

I candidati dovranno presentarsi alla prova selettiva nell’ora e nel giorno indicato nell’avviso che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Assisi all’indirizzo www.comune.assisi.pg.it – voce servizi, atti e pubblicazioni, concorsi e mobilità con esclusione di qualsiasi altra comunicazione; gli esami consisteranno in due prove scritti e una prova orale.