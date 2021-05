Consiglio comunale ragazzi e ragazze, Arianna Tordoni è eletta sindaco

Si è tenuto in videocollegamento l’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Assisi. E’ stato un momento particolarmente significativo che si è svolto con grande partecipazione ed entusiasmo da parte degli studenti provenienti dagli istituti scolastici secondari della città e delle frazioni, precisamente dalle scuole Frate Francesco, Alessi, Pennacchi, Convitto, Comprensivo per ciechi e sordomuti e Assisi International School.

Dopo una fitta consultazione tra i 23 studenti votanti, Arianna Tordoni è stata eletta sindaco in seconda votazione con 13 voti; vice Elena Lippi e presidente del Consiglio Chiara Bastianini.

Quindi una governance del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze tutta al femminile. E il sindaco Stefania Proietti, insieme all’assessore alle politiche scolastiche Paola Vitali e al presidente Donatella Casciarri, ha salutato l’elezione con parole di ringraziamento esprimendo “la straordinaria opportunità per i giovanissimi di avvicinarsi all’Istituzione, di capire come funziona il Comune, perché sarete voi gli amministratori di domani, coloro che dovranno impegnarsi in prima persona per il bene della comunità”.

Per l’assessore alle politiche scolastiche Paola Vitali si è trattata di “un’occasione importante perché permette ai nostri studenti di capire come funziona la massima istituzione democratica della città, viverla in prima persona nelle funzioni e nelle dinamiche. Sono loro i protagonisti di quest’esperienza e come tali hanno anche la responsabilità di individuare idee e progetti per la nostra comunità”.