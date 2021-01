Festa patrono vigili urbani, San Sebastiano a Santa Maria sopra Minerva

Durante la celebrazione della Festa del patrono dei vigili urbani, San Sebastiano, ieri sera nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva, dopo la funzione religiosa a cui hanno partecipato tutti gli agenti della polizia locale di Assisi, il sindaco Stefania Proietti ha voluto ringraziare, a nome dell’amministrazione, gli uomini e le donne in divisa che ogni giorno effettuano un servizio di grande delicatezza con abnegazione e alta competenza in una Città importante che rappresenta il centro della spiritualità nel mondo.

“E’ stato un anno particolare e difficile – ha detto il sindaco – a causa della pandemia da Covid-19 e anche in questo lungo periodo il Corpo della polizia municipale si è distinto per l’impegno e il dovere assicurati nel lavoro sempre al servizio della comunità”.

E’ stata anche l’occasione per ringraziare in particolare due appuntati scelti, Corrado Mazzoni ed Emilio Ronci, per aver svolto con professionalità il servizio durante l’incendio che ha interessato il parcheggio dell’ospedale di Assisi il 5 luglio dell’anno scorso.