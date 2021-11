Il saluto del sindaco Stefania Proietti all’assemblea di Confindustria

“I politici e gli imprenditori devono avere il coraggio di osare, quel coraggio che permette di creare posti di lavoro e riprendere la marcia dello sviluppo”.

A parlare così è il sindaco di Assisi Stefania Proietti che ieri pomeriggio ha portato, al teatro Lyrick, il saluto della Città all’assemblea generale di Confindustria.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Assisi

Ha ringraziato la platea di imprenditori per aver scelto di nuovo Assisi per il loro momento congressuale: “Siete nella città di San Francesco, nella città amata dal Papa che, come il Santo, non rifugge l’economia anzi propone un’economia a misura che mette al centro l’uomo, i più fragili e l’ambiente, basata sul lavoro, e lo ha confermato nell’enciclica ‘Fratelli tutti’ firmata sulla tomba di San Francesco un anno fa. Siete qui per ripartire, per promuovere la ripresa, rigenerare le imprese e per rifondare l’economia dopo la crisi senza precedenti derivante dalla pandemia”.

“Anche noi politici – ha aggiunto il sindaco – dobbiamo contribuire, per ciò che ci compete, nel creare posti di lavoro e dobbiamo smetterla con i bla bla bla. A voi imprenditori, che create posti di lavoro, abbiamo il dovere di dare tempi certi, risposte sicure e univoche, perché non ci chiedete di eliminare la burocrazia ma solo di darvi certezze. È ora di aprire la pubblica amministrazione all’innovazione, il Piano nazionale di ripresa e resilienza non ammette ritardi e non prevede deroghe, per agganciare la ripresa favorendo il lavoro noi politici dobbiamo avere il coraggio, quel coraggio che voi imprenditori adoperate ogni giorno e ci insegnate, quel coraggio necessario per far ripartire la nostra regione e il nostro Paese”.

Prima dell’inizio dell’assemblea il sindaco si è intrattenuto con il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi, il presidente uscente di Confindustria Umbria Antonio Alunni e il nuovo presidente regionale Vincenzo Briziarelli.