Lavori di asfaltatura in via Galeazzo Alessi, attivo doppio senso

Da mercoledì 3 febbraio inizieranno i lavori di ripristino del manto stradale della carreggiata e successiva asfaltatura in via Galeazzo Alessi, lavori che dureranno fino al 10 febbraio compreso. Per permettere il regolare svolgimento dell’intervento saranno adottati dei provvedimenti relativi alla viabilità, e in particolare il divieto di transito dalle 8.30 alle 17 e il divieto di sosta per tutti i veicoli. Con la stessa ordinanza sarà istituito in piazza del Comune il doppio senso di circolazione dalle 8.30 alle 17 per i bus di linea, i bus di trasporto scolastico e gli autocarri.