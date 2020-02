Lavori per l’elettrodotto a Santa Maria degli Angeli, cambia la viabilità, ecco dove

In occasione dei lavori di realizzazione delle canalizzazioni per la fornitura del nuovo elettrodotto. A Santa Maria degli Angeli, per la precisione in via Risorgimento e via Verdi, si rende necessario cambiare la viabilità a partire da oggi fino al 27 febbraio.

Queste le nuove disposizioni adottate:

VIA RISORGIMENTO dal civico 16 all’intersezione di Via Verdi :

– senso unico di circolazione direzione Via Ponte Rosso

– limite di velocità 10 Km orari;

– divieto di sosta 0-24 zona rimozione.

VIA RISORGIMENTO tratto dai civici 20-24 all’intersezione con Via Cavour :

– senso unico di circolazione direzione Via Cavour –> Via Risorgimento ;

– limite di velocità 10 Km orari;

– divieto di sosta 0-24 zona rimozione.

VIA VERDI dall’intersezione di Via Risorgimento al civico 18 :

– divieto di transito;

-divieto di sosta zona rimozione;

– doppio senso di circolazione nel tratto di strada dal civ.18 all’intersezione con Via Becchetti.

Sarà garantito l’accesso alle proprietà laterali nel tratto stradale interessato dai lavori.