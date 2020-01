Manifesto, Conte: “Assisi e’ la culla mondiale della cura del pianeta”

“Assisi e’ la culla mondiale della cura del pianeta”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine degli eventi per la presentazione del manifesto di Assisi, ai quali ha partecipato.

“Un tema che mi vede particolarmente sensibile come primo responsabile dell’ azione di governo. In questo progetto politico l’attenzione verso la costruzione di un’ Italia piu’ verde e’ un pilastro – ha ribadito – ma qui c’ e’ qualcosa di piu’ , un’ Italia piu’ verde non significa soltanto green economy ma economia a misura d’ uomo, visione integrale dell’ uomo e tutela dei cittadini”.

Il premier ha quindi esortato la politica ad “allontanarsi dalle polemiche politiche: anche se siamo in piena campagna elettorale – ha spiegato – non dobbiamo mai distrarci da quella che e’ la direzione piu’ ampia di sviluppo dell’ azione politica, che e’ quella del bene comune, perseguire gli interessi veri. Spesso le polemiche politiche affidate a linguaggi aggressivi – ha concluso – distraggono e non fanno bene ai cittadini”.