Riparazione della condotta fognaria pubblica in via Eugenio Brizi

Lunedì prossimo, 25 gennaio, inizieranno i lavori di riparazione della condotta fognaria pubblica in via Eugenio Brizi, nel centro storico di Assisi. L’intervento durerà fino a venerdì 29 e per tale motivo è necessario istituire il divieto di transito per tutti i veicoli.

“Questo tipo di lavori – ha spiegato il sindaco Stefania Proietti – sono indispensabili per garantire il servizio alla cittadinanza e, grazie all’intervento di Umbra Acque e dell’Ufficio Servizi Operativi del Comune, sarà riparata l’intera linea della condotta fognaria.

Il tema legato all’acquedotto e al sistema fognario della città è all’ordine del giorno di tutte le manutenzioni che ogni giorno l’amministrazione mette in agenda per assicurare servizi efficienti alla comunità”.