Santa Maria degli Angeli: da lunedì i lavori per l’acquedotto in via Valecchie

Lunedì prossimo, 25 gennaio, inizieranno i lavori per la realizzazione dell’acquedotto (dorsale acquedottistica in gergo tecnico) finalizzati al collegamento dell’allaccio nelle abitazioni ubicate a Santa Maria degli Angeli, lungo via Valecchie.

Finalmente i residenti di quella zona potranno collegarsi all’acquedotto e usufruire di un servizio fondamentale per la vita quotidiana.

Questo tipo di intervento rientra nel programma voluto dall’amministrazione comunale e approvato dall’Auri ed effettuato da Umbra Acque. Per permettere il regolare svolgimento dei lavori sarà indispensabile istituire il divieto di transito a tutti i veicoli, esclusi quelli dei residenti, in via Valecchie nel tratto di strada che va dall’intersezione con via Francesca all’intersezione con via Alfredo Panzini.

© Protetto da Copyright DMCA

“Si tratta di un’opera di notevole importanza per la comunità di quell’area – ha detto il sindaco Stefania Proietti – e, come promesso nella nostra agenda, l’impegno assunto viene rispettato e questo intervento rientra nelle priorità dettate dall’amministrazione a Umbra Acque”.