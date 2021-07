Santa Maria degli Angeli, terminati i lavori in via Patrono d’Italia

Rimessi in posa i sanpietrini la strada sarà riaperta alla circolazione

Da domani il tratto di via Patrono d’Italia sarà riaperto al pubblico. Sono infatti terminati, nel pieno rispetto del cronoprogramma dell’amministrazione comunale, i lavori per la riqualificazione dei “sanpietrini” e quindi i cittadini potranno ripercorrere una delle strade più importanti di Santa Maria degli Angeli.

La riapertura della via è consentita, per ora, soltanto ai pedoni, per qualche settimana la circolazione è interdetta alle auto perché la posa dei “sanpietrini” necessita di assestamento.

Comunque per i pellegrini che si recheranno alla Basilica per la solennità del Perdono non ci saranno disagi perché il cantiere è stato smontato completamente.

L’intervento ha previsto la riqualificazione completa del manto stradale, compresi la realizzazione ex novo dello strato di fondazione e il rifacimento di tutti i sottoservizi esistenti come fognatura, rete delle acque miste, elettricità, comunicazioni, acqua e gas; nel dettaglio sono stati sostituiti tutti i tratti con materiali e tecnologie migliori sia per le tubazioni che per i cavidotti.

Tra i punti importanti dei lavori, da sottolineare il recupero del materiale, dei “sanpietrini” appunto, che sono stati, una volta selezionati e ricromatizzati, risistemati lungo il tratto stradale di via Patrono d’Italia con una posa in opera e conseguente tenuta, sia del fondo che in superficie, che risana del tutto il dissestamento in cui si trovava il tratto prima dell’intervento.

“Abbiamo mantenuto fede a un altro progetto, a un altro impegno preso da questa amministrazione comunale nei confronti della comunità – hanno detto il sindaco Stefania Proietti e il vice sindaco Valter Stoppini -, abbiamo restituito un’opera pubblica attesa da decenni dai cittadini che da domani potranno godere della nuova pavimentazione rifatta con lo stesso criterio di prima ma più sicura grazie alla sistemazione dei vari sottoservizi”. Stefania Proietti , Sindaco di Assisi

Per la messa in sicurezza della viabilità di via Patrono d’Italia il Comune di Assisi ha ottenuto il finanziamento di un milione di euro concesso dal ministero dell’Interno.