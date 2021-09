Lega alza il tiro, arrivano ad Assisi, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti

La Lega alza il tiro, arrivano Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti

Per dar manforte al candidato del centrodestra, Marco Cosimetti, ad Assisi pare arriveranno, lunedì prossimo, due calibri da novanta della Lega. Al mattino è previsto l’arrivo del segretario leghista, Matteo Salvini e il pomeriggio, il ministro, Giancarlo Giorgetti. In realtà il Matteo nazionale dovrebbe arrivare la sera della domenica, dopo la cena di Campello sul Clitunno, e indiscrezioni dicono che arriverà nella Serafica per dormire in un qualche albergo della città. Al mattino sarà, alle 9,15, al bar Trovellesi in piazza del Comune per una colazione con Marco Cosimetti e i candidati della lista della Lega. Alle 9,45 sarà, invece, a Santa Maria degli Angeli in piazza Garibaldi al Gazebo leghista dove si terrà la raccolta firme. Da quanto siamo riusciti a sapere, il segretario coglierà anche l’occasione per presentare i candidati della Lega. è previsto anche un incontro con la stampa all’hotel Porziuncola, albergo dove si dovrebbe tenere tutto in caso di maltempo. Il pomeriggio, invece, arriverà il ministro Giancarlo Giorgetti che sarà presente alla Valle di Assisi