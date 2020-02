Moreno Fortini sul perché chiede dimissioni assessore Alberto Capitanucci

Fortini sul perché chiede dimissioni assessore Alberto Capitanucci

Moreno Fortini, consigliere comunale Assisi ( FDI)

“Tre buone ragioni perché si dimetta l’assessore ai lavori pubblici Alberto Capitanucci

«A seguito della mia interpellanza discussa in consiglio comunale lo scorso 14 febbraio in cui richiedevo quanto avesse speso il comune per i progetti inerenti lavori pubblici affidati a tecnici esterni, la confusa e strampalata risposta dell’assessore al ramo Capitanucci mi ha offerto inevitabilmente motivo di richiesta dimissioni». Non demorde Moreno Fortini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia ad Assisi, nel voler far “saltare” lo scranno dell’amministratore della giunta Proietti, Capitanucci.

Queste le ragioni elencate dalla comunicazione di Federico Calzolari che racconta il pensiero di Forinti

Primo motivo: nel 2019, quasi 500 mila euro – e parliamo di soldi pubblici – sono stati spesi per affidamenti e progetti di opere senza averne realizzata nemmeno una.

Secondo motivo: ho fatto notare all’assessore stesso che,nel giorno del suo insediamento nell’amministrazione comunale, alla domanda del consigliere Leggio se lui era stato il tecnico del condono della strada “abusiva” realizzata per salire da ponte san Vetturino a san Francesco, Capitanucci ha risposto NO. Si è poi scoperto, in verità, che la pratica di condono era stata affidata esclusivamente a lui che ne ha seguito l’intero iter e fatto firmare la pratica da una collega. Terza ragione: Capitanucci è sempre stato il tecnico della realizzazione di tutti i parcheggi della ditta Saba. Al momento della nuova convenzione per il rinnovo e il prolungamento del contratto Saba / Comune di Assisi, lo stesso ha votato l’atto in giunta.

Spreco di denaro pubblico, bugie in consiglio comunale, mancanza di rispetto per le istituzioni, disinvoltura nella sostanza e nei modi, sprovvedutezza, a dire poco.

Spero che il sindaco, nel rispetto della legalità e trasparenza a lei tanto a cuore, faccia seguire i fatti alle parole”