Mozione di sfiducia per la sindaca di Assisi, candidata in Regione

Riceviamo e pubblichiamo dai consiglieri di opposizione di Assisi

“I consiglieri di opposizione di centrodestra: Cosimetti Marco, Mignani Francesco, Pastorelli Jacopo, Cannelli Lucio, Fioroni Emidio e Apostolico Stefano, hanno presentato all’unanimità una mozione urgente per la sfiducia alla sindaca in quanto la sua candidatura alla Regione è di fatto incompatibile ed inadeguata per poter gestire un comune importante come Assisi.

La sindaca ha già fissato un calendario con il giro di tutti i comuni dell’Umbria e di tutti i conventi francescani, mantenendo anche il ruolo in Provincia. Va bene che in 8 anni la sindaca non ha fatto nulla di rilevante per Assisi ma con questi impegni nemmeno le questioni ordinarie potrà più affrontare.

La sindaca non ha concesso ai suoi assessori le principali deleghe (urbanistica, lavori pubblici, personale, bilancio) rimaste tutte ad interim che di fatto sono rimaste insabbiate e senza produrre nulla di rilevante per due legislature con un immobilismo senza precedenti oltre alla delega alle cresime ed ai compleanni che invece ha svolto sempre in prima persona.

Ora gli assessori con deleghe secondarie non possono certo portare avanti la cosa pubblica, inoltre anche il vicesindaco sembra sia candidato alle regionali, di conseguenza è necessario quanto meno che la sindaca faccia chiarezza e dichiari pubblicamente a chi intenda affidare le funzioni da sindaco sin da subito: con un gesto nobile e chiaro che non può che essere quello delle dimissioni a favore di un sindaco facente funzioni come avvenne con Claudio Ricci che assegnò il ruolo al vicesindaco. I cittadini vogliono sapere, siamo tutti stanchi dei giochetti e delle mezze verità in cui la sindaca è maestra”.