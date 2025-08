Patto Civico promuove bilancio attento a inclusione e equità

Gestione in equilibrio e sostegno a famiglie e disabili

I consiglieri del Patto Civico – Luigi Bastianini, Nico Perini e Sonia Gaudenzi – hanno espresso pieno consenso all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, insieme agli equilibri e all’assestamento previsti.

Le componenti del documento, sia per la gestione ordinaria degli esercizi 2025-2027 che per la cassa 2025, mostrano un quadro complessivamente stabile. L’analisi non evidenzia debiti fuori bilancio, e le somme allocate per il fondo crediti di dubbia esigibilità risultano proporzionate e coerenti con l’andamento reale delle entrate.

Il Patto Civico ha sostenuto con determinazione questo bilancio, evidenziando come la manovra, oltre a garantire una sana amministrazione delle entrate e delle uscite, consenta di mantenere una buona capacità di liquidità. In particolare, si segnala un potenziamento degli interventi a favore delle categorie più vulnerabili, delle persone con disabilità e dei nuclei familiari in maggiore difficoltà.

Sono state destinate risorse aggiuntive, sia di origine comunale che regionale, per rafforzare misure a supporto dell’inclusione e della coesione sociale. Una direzione che, secondo i rappresentanti, evidenzia l’impegno costante dell’attuale Amministrazione nel rendere Assisi una città più solidale e capace di rispondere alle istanze della sua cittadinanza.

La pianificazione viene ritenuta un tassello significativo verso un modello di sviluppo sostenibile, attento al benessere collettivo e all’equilibrio del territorio. I consiglieri delle liste Assisi Domani e Assisi Civica ribadiscono il proprio impegno a lavorare nell’interesse dell’intera comunità, in vista anche dei prossimi eventi simbolici per la città: dalla canonizzazione del beato Carlo Acutis, alla celebrazione del 4 ottobre, fino all’apertura dell’ottavo centenario della morte di San Francesco.