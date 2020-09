Chiama o scrivi in redazione

Scuola di volo, Assisi domani chiede a Pastorelli cosa ne pensa?

I cittadini di Assisi, alla vigilia della Conferenza dei servizi convocata per domani mattina, aspettano ancora di conoscere il pensiero del consigliere regionale della Lega Stefano Pastorelli, il quale, negli ultimi tempi, si diletta a diffondere notizie (false) sui centri estivi e su altre amenità e continua a tenere gli occhi e la bocca chiusi su un progetto come la Scuola di volo che dovrebbe sorgere all’aeroporto San Francesco.

Un’operazione che il nostro sindaco Stefania Proietti ha già definito con coraggio e chiarezza “un oltraggio al paesaggio e all’ambiente per la cementificazione di migliaia e migliaia di metri cubi”, in disprezzo della Città riconosciuta patrimonio mondiale dall’Unesco.

Invece, l’esponente locale in consiglio regionale, nonché capogruppo del suo partito, se ne sta zitto zitto contro un pericolo che rischia di mortificare per sempre il panorama della nostra amata Assisi e di precludere il futuro funzionamento come aeroporto internazionale lasciando l’Umbria sempre più isolata.

Forse nella sua mente prevalgono interessi di governo rispetto al bene della Città di Assisi e della intera comunità assisana? Attendiamo fiduciosi che il consigliere regionale Pastorelli batta un colpo!!!

Gruppo consiliare Assisi Domani

Giuseppe Cardinali, Carlo Migliosi, Paolo Sdringola