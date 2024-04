Light It Up Blue 2024, Basilica di San Francesco blu per l’autismo

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, che si celebra il 2 aprile, la Basilica di San Francesco in Assisi si trasforma in un faro blu, partecipando alla campagna globale “Light It Up Blue 2024”. Questa sera, la facciata della chiesa superiore della basilica si tingerà di blu, simbolo della consapevolezza sull’autismo.

L’evento è organizzato da ANGSA Umbria, l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Umbria Onlus, che si dedica alla promozione e all’educazione della cittadinanza sulla consapevolezza e la comprensione dell’autismo.

Fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, ha espresso la sua gioia per la partecipazione dei frati francescani a questa iniziativa. Ha sottolineato l’importanza di crescere come comunità valorizzando ogni individuo, che rappresenta sempre un valore e una ricchezza. Questo percorso di crescita è fatto di piccoli passi, come questo evento.

Nel nome e con la forza che viene da San Francesco, i frati francescani sognano e si impegnano a contribuire alla costruzione di una società che sia veramente una casa per tutti. Questa iniziativa è un passo in questa direzione, un gesto simbolico che sottolinea l’importanza della consapevolezza e dell’accettazione dell’autismo nella nostra società.

La Basilica di San Francesco, illuminata di blu, diventa così un simbolo di speranza e di impegno per una maggiore consapevolezza sull’autismo, unendo la sua voce a quella di molti altri monumenti e luoghi simbolici in tutto il mondo che partecipano alla campagna “Light It Up Blue 2024”.