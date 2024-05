Rinnovare il Capitalismo con Umanità: Le Visioni di Cucinelli e Sorrentino a Solomeo

Durante l’evento tenutosi a Solomeo nel pomeriggio del 2 maggio, Brunello Cucinelli, presidente e direttore creativo di Brunello Cucinelli Spa, ha sostenuto la necessità di un capitalismo riformato, che sia strettamente collegato all’umanità e alle esigenze contemporanee. L’occasione è stata la presentazione del libro “Economia umana. La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica” scritto dal vescovo Domenico Sorrentino. L’evento ha visto la partecipazione di illustri ospiti, tra cui il rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, e la giornalista Monica Paternesi.

Cucinelli ha espresso una profonda riflessione sul momento di trasformazione globale, sottolineando come l’umanità stia attraversando una fase cruciale che richiede una maggiore attenzione verso la sostenibilità in diverse dimensioni: economica, climatica, spirituale, culturale, tecnologica e morale. Ha enfatizzato l’importanza di un approccio che permetta alle imprese di contribuire non solo al benessere economico, ma anche al progresso civile e culturale dell’Italia.

Dal suo canto, il vescovo Sorrentino ha evidenziato la rilevanza contemporanea del pensiero di Giuseppe Toniolo, che già nel XIX secolo integrava l’etica come componente essenziale delle leggi economiche, un’idea considerata rivoluzionaria per l’epoca. Sorrentino ha messo in luce come oggi più che mai, in un’economia globalizzata, sia indispensabile un insieme di valori condivisi che guidino le pratiche economiche.

Il rettore Oliviero ha arricchito la discussione rimarcando come Toniolo fosse in anticipo sui tempi, proponendo un’interpretazione dell’economia che andava oltre la mera analisi numerica per abbracciare una visione più inclusiva e attenta alle necessità della comunità. Per Oliviero, il pensiero di Toniolo enfatizza l’importanza di “prendersi cura della casa”, un principio che dovrebbe essere alla base delle regole economiche per garantire un benessere diffuso e sostenibile.

L’evento di Solomeo si è quindi confermato non solo come una celebrazione delle idee di Giuseppe Toniolo ma anche come un forum per riflettere su come le prassi economiche possano evolvere in modo da rispecchiare un ethos più umano e inclusivo, in linea con le sfide del nostro tempo.