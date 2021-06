Assisi ricorda i due giudici eroi, Falcone e Borsellino

‘Segni’ di legalità. Da una delle finestre del palazzo comunale (nella foto) è stato esposto il lenzuolo bianco realizzato dalla Fondazione Falcone e dal Ministero dell’Istruzione in ricordo di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, i giudici eroi.

Un lenzuolo contro la mafia per non dimenticare, un messaggio simbolico da Assisi, città della pace e della legalità. Nello stesso giorno è stato inaugurato un parcheggio a Rivotorto che è stato intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due magistrati vittime della mafia 29 anni fa.

Presente alla cerimonia, oltre al sindaco Stefania Proietti, il magistrato Fausto Cardella che ha indagato sulle stragi di Capaci e via D’Amelio e che oggi è presidente della Fondazione antiusura e supervisore della legalità dei cantieri della ricostruzione del centro Italia.

«Ci sono due modi per ricordare le persone che hanno dato il tributo della propria vita alla legalità, alla Repubblica – ha sottolineato il dottor Cardella -. Uno di parole, di dichiarazioni, che come è noto sono come il vento. L’altro è quello delle opere, dei fatti, come questo parcheggio e questa targa visibile ai grandi e ai ragazzi che ogni volta che leggeranno i due nomi ricorderanno la loro storia, il loro sacrificio. Così l’insegnamento continuerà e vivrà al di là delle parole».

«Una decisione unanime a dimostrazione che, indipendentemente dalle posizioni, bisogna essere tutti schierati contro l’illegalità, la criminalità organizzata, la mafia – ha rilevato il sindaco Proietti -. Una scelta da consegnare alle nuove generazioni perché ai nostri giovani dobbiamo insegnare il valore della memoria, abbiamo il dovere di far conoscere e trasmettere messaggi e modelli positivi come quelli di Falcone e Borsellino che sono stati massacrati da Cosa Nostra per aver provato a combatterla».

S.F.