Assisi, task force per le scuole sicure, la missione è reperire spazi

Al lavoro per rientrare a scuola a settembre in totale sicurezza. Sono infatti iniziati i sopralluoghi nei plessi scolastici dei tre istituti comprensivi da parte della “task force” politico-tecnica coordinata dal sindaco Stefania Proietti, in veste di commissario per gli istituti scolastici e dall’assessore alle Politiche scolastiche e all’Edilizia scolastica Simone Pettirossi. Insieme ai funzionari comunali sono stati ispezionati tutti i plessi per definire gli spazi in osservanza delle linee guida relative al distanziamento nelle classi, per evidenziare criticità e urgenze. L’obiettivo principale è il reperimento di spazi sicuri in ogni istituto per garantire a settembre il ritorno in aula ad alunni e studenti.

Uno dei criteri che l’amministrazione sta seguendo è quello di “restituire” spazi alla scuola: ad esempio nella scuola a tempo pieno “Giovanni XXIII” sarà liberato lo spazio ora occupato dalla biblioteca. I sopralluoghi servono anche per trovare soluzioni a interventi di migliorie delle strutture e per l’acquisto di arredi, assicurando la perfetta agibilità nel rispetto delle norme di sicurezza anche delle mense e di altri spazi comuni all’interno degli edifici.

«L’unica preoccupazione di questa amministrazione – ha affermato il sindaco – è di fare tutto il possibile, senza risparmio di energie e di risorse, per assicurare al cento per cento la sicurezza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi quando si trovano in classe per imparare. Investiremo tutti i fondi previsti dal decreto rilancio e, se non dovessero bastare, cercheremo ulteriori fondi dal bilancio comunale perché la sicurezza è il nostro primo obiettivo. Le famiglie quando affidano i figli alla scuola devono sapere che sono in strutture sicure e solide».

«La sfida – ha aggiunto l’assessore Pettirossi – è di far diventare questo momento critico un’opportunità per fare un check complessivo dei plessi scolastici, attuando azioni che permettano di rispondere alle norme sul distanziamento e che li rendano anche più funzionali. L’impegno del Comune è a 360 gradi, sul versante dei servizi (trasporti e mensa), degli spazi fisici, dell’organizzazione, degli arredi, della connettività internet, allacciata in pieno lockdown in tutti i plessi scolastici comunali».