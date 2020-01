Scale mobili Porta nuova, la petizione tocca le 350 firme

ASSISI Ha superato le 350 firme la petizione popolare per il ripristino delle scale mobili a Porta Nuova prima dell’inizio della stagione turistica avanzatadall’assisano Andrea Angelucci. L’amministrazione comunale ha adottato una soluzione transitoria che prevede che i bus turistici diretti a Porta Nuova effettuino il chek point al parcheggio e poi proseguano fino a Largo Properzio per lo scarico dei passeggeri.

Ma questo provvedimento non convince Angelucci che prosegue nella raccolta firme e spiega: «È una soluzione impraticabile perché si tratta di uno slargo in prossimità di un tornante dove transitano bus di linea con fermata (in curva), auto che devono entrare ad Assisi e inoltre il sabato largo Properzio ospita il mercato settimanale.

Per attuare questa misura – precisa – occorrerebbe spostare il mercato e impiegare due vigili fissi: uno all’incrocio che immette nel parcheggio di Porta Nuova e un altro a largo Properzio». Angelucci puntualizza: «Non si tratta di un guasto, ma del fine vita, cioè una data di scadenza che tutte le amministrazioni conoscevano da tempo».