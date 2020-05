ASSISI Una task-force per il turismo. E’ quella sorta in seno alla Società Culturale Arnaldo Fortini, per volontà del direttivo, con l’obiettivo per elaborare il Progetto Cultura-Turismo/Covid. La commissione, è composta, come primo nucleo, da Paolo Ansideri, Claudio Baldoni, Gabriele Caldari e Luigi Cosi. Sono inoltre membri di diritto tutti i componenti del direttivo: il presidente Alberto Bettoli, la vicepresidente Maria Antonietta Sciamanna, i consiglieri Luigi Armentano, Leonello Cannelli, Nicola Cigliano, Francesco Venturi. Assisi rappresenta l’emblema dei territori turistici colpiti, sul piano economico, dall’emergenza Coronavirus e sta vivendo una stagione di grande difficoltà, con le strutture ricettive e ristorative chiuse al pari di quelle commerciali con danno anche per l’indotto.

Contando sulle competenze acquisite da alcuni soci operatori del turismo e della cultura, la Società Arnaldo Fortini si impegnerà in un percorso di studio e progettazione sulle problematiche, contingenti e storiche, del turismo nell’Assisano. Con la titolazione «Progetto Cultura-Turismo/Covid» si intende quindi iniziare un cammino; le attività e i lavori saranno a disposizione di tutti nelle forme di incontri pubblici, contributi in diretta streaming e registrati nel «Canale Fortini» Facebook e You Tube, e nei documenti raccolti nelle pagine Fortini del sito www.oicosriflessioni.it.