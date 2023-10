Al via i Corsi ITA-ISSRA del Centro Teologico Diocesano

Al via i Corsi ITA-ISSRA – L’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve sta assistendo a una crescente domanda di formazione teologica tra i laici, con un numero medio di iscritti che è costantemente in aumento, attestandosi tra i 60 e i 70 partecipanti negli ultimi anni. Questa tendenza è stata recentemente evidenziata dall’Arcivescovo Ivan Maffeis nella sua prima lettera pastorale intitolata “Il coraggio dei passi,” indirizzata alla comunità diocesana a partire dall’11 settembre 2022.

Questa crescente richiesta di formazione teologica ha portato alla collaborazione tra l’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve e gli Istituti Teologico (ITA) e Superiore di Scienze Religiose (ISSRA) di Assisi. Gli ITA e ISSRA partecipano alla formazione teologica di base offerta dall’Archidiocesi ai laici interessati ai corsi.

I corsi per l’anno accademico 2023-2024 si terranno presso il Centro Teologico Diocesano “Leone XIII” di Perugia, a partire dal 10 ottobre, con le iscrizioni aperte fino al 15 ottobre.

Suor Roberta Vinerba, responsabile dell’ISSRA, ha commentato positivamente questa collaborazione, ricordando l’iniziativa promossa dal Cardinale Gualtiero Bassetti di mettere a disposizione le competenze degli Istituti Teologici per la formazione dei laici. Questa collaborazione riflette l’importanza della formazione teologica sia per i presbiteri che per i laici, con un’enfasi sulla centralità della Parola di Dio e del Concilio Vaticano II.

I corsi ITA e ISSRA, tenuti presso il Centro “Leone XIII,” sono equivalenti a quelli offerti dai due Istituti di Assisi. Gli studenti possono immatricolarsi all’ISSRA come ospiti e sostenere esami validi ai fini accademici, purché siano in possesso del titolo di maturità quinquennale. Coloro che non hanno il titolo di maturità possono comunque iscriversi, frequentare i corsi e, su richiesta, sostenere un colloquio conclusivo del corso (non valido ai fini accademici).

Il programma dei corsi per il primo e il secondo semestre prevede insegnamenti di Teologia Fondamentale, Antico Testamento, Introduzione all’Antico Testamento e un focus sulla riforma della Chiesa. Le lezioni si terranno di martedì dalle 18:00 alle 21:15 e di sabato dalle 9:00 alle 12:15 presso Villa Sacro Cuore, Montebello, Perugia.

Per iscriversi, è possibile utilizzare il form disponibile sul sito web: servizi.ita-issra.it/corsi-aperti-al-pubblico-2023/

Questa collaborazione tra l’Archidiocesi e gli Istituti Teologici di Assisi è un segno del crescente interesse per la formazione teologica tra i laici e promuove la crescita spirituale e culturale della comunità.