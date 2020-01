Assisi oltre 2000 giovani, come partecipare, Economy of Francesco

Assisi si prepara ad accogliere gli oltre 2000 economisti e imprenditori under 35 provenienti da tutto il mondo per partecipare a “Economy of Francesco”, l’evento voluto da Papa Francesco che si terrà dal 26 al 28 marzo.

«È l’evento dell’anno. È la consapevolezza dei giovani che il mondo può cambiare e andare in una nuova direzione: con l’uomo, per l’uomo. I numeri rivelano – ha dichiarato il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi e responsabile della comunicazione di Economy of Francesco, padre Enzo Fortunato – che sarà il primo evento mondiale sulla giustizia sociale ed economica. Siamo certi che questo incontro metterà in crisi i grandi della terra chiamati a rivedere le loro prospettive e i loro orizzonti. Sarà un monito e una prospettiva che difficilmente l’umanità dimenticherà».

ACCREDITI STAMPA

La richiesta di accreditamento all’evento da parte dei giornalisti dovrà pervenire al responsabile dell’Ufficio Stampa, Roberto Pacilio, inviando una mail ad accrediti@sanfrancesco.org entro e non oltre giovedì 5 marzo ore 18.00 indicando generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita), lettera del direttore della testata di appartenenza, mansione e contatti telefonici. Gli accreditati alla sala stampa Vaticana non dovranno inviare lettera del direttore, ma copia tessera accreditamento. L’Ufficio Stampa del Sacro Convento di Assisi fornirà supporto giornalistico, tecnico e logistico. Per l’occasione verranno allestite dodici aree ALL NEWS; due Sale Stampa per briefing quotidiani e il 28 febbraio si terrà un incontro con i media per presentare le ultime notizie sull’evento.

L’evento è organizzato dalla Diocesi di Assisi, dall’Istituto Serafico, dal Comune di Assisi e da Economia di Comunione, in collaborazione con le Famiglie Francescane.

Tutte le informazioni sono sul sito www.francescoeconomy.org