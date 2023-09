Essere in regola è cominciato il Cortile di Francesco

Ottimo inizio per il Cortile di Francesco, dal titolo “Essere in regola” l’evento a cura dei frati del Sacro Convento di Assisi che desidera promuovere la cultura della fraternità. Si è aperta con “Sani da morire” la tre giorni di incontri, dibattiti e confronti. Un momento fraterno che è stato un cammino fra racconti, esperienze e letteratura: da Rilke a Pasolini, passando per Proust e Arendt.

«Dobbiamo lottare anche quando falliamo, e non avere vergogna di essere fragili». Questo l’invito della dottoressa Laura Dalla Ragione nel suo intervento al Cortile di Francesco, davanti a oltre cento ragazzi delle scuole medie superiori di Assisi. «Siamo tutti feriti dalla vita, eppure possiamo anche guarire», ha continuato la dottoressa Dalla Ragione, spiegando quanto la fraternità si alimenti anche con la speranza.

È stata una grande opportunità per riflettere insieme a giovani e a meno giovani sulla nostra libertà di scegliere il bene, che rende la vita interessante e bella. Così il Cortile di Francesco è iniziato con un’attenzione privilegiata ai nostri ragazzi.

«Impariamo insieme a usare le parole belle per crescere e camminare insieme», ha detto Laura Bonalumi, scrittrice per ragazzi. Come ci dice Papa Francesco, infatti, la grande sfida è l’alleanza educativa tra le generazioni: solo insieme, in fraternità, abbiamo cura della Casa comune.

