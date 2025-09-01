Il Sacro Convento porta un messaggio di pace universale

La voce di san Francesco d’Assisi è risuonata simbolicamente a Osaka, in occasione della Settimana di Protagonismo della Regione Umbria all’interno dell’Esposizione Universale 2025. Nella mattina del 31 agosto, il Sacro Convento ha avuto l’onore di offrire un contributo al Padiglione Italia con l’intervento di fra Giulio Cesareo, frate minore conventuale, che ha preso la parola in rappresentanza di fra Marco Moroni, Custode del Convento.

Il suo intervento, dal titolo “Francesco d’Assisi: un’ispirazione senza tempo per la famiglia umana”, ha messo in luce la portata universale del Santo di Assisi, capace di parlare a uomini e donne di ogni cultura e tradizione religiosa. In un’epoca in cui l’Occidente ha spesso adottato approcci improntati alla supremazia e al dominio, la figura di Francesco emerge come modello alternativo, fondato sulla rinuncia alla violenza, sul rifiuto di ogni forma di potere imposto e sull’accoglienza incondizionata dell’altro.

Fra Giulio ha sottolineato che il carisma francescano, definito “minore”, si radica in un atteggiamento di umile servizio e nella scelta di fraternità autentica, valori che travalicano i confini confessionali e culturali. Questo stile di vita, affermato a partire dall’esperienza spirituale profonda del Santo, lo ha reso un ponte tra Oriente e Occidente, tra mondi differenti e spesso distanti.

Il messaggio francescano, ha ricordato fra Giulio, conserva una forza straordinaria anche oggi, a pochi anni dal grande anniversario del VIII centenario della morte di Francesco (1226-2026). Per questo motivo la comunità conventuale si sente impegnata a rilanciare con determinazione l’attualità della sua eredità, rivolta tanto ai credenti quanto a chi non si riconosce in una fede specifica.

Durante l’incontro, il frate ha ribadito che il Santo di Assisi continua a incarnare un messaggio di dialogo, pace e fratellanza, in grado di superare barriere geografiche, culturali e sociali. Ha poi ricordato le urgenze del nostro tempo, dai mutamenti climatici alle disuguaglianze sociali, dalle tensioni geopolitiche alla necessità di relazioni autentiche tra le persone. In questo scenario, la figura di Francesco appare come una guida e un faro che stimola a ritrovare un senso di comunione e solidarietà universale.

Concludendo, fra Giulio ha richiamato l’impegno dei frati come discepoli e custodi di un patrimonio spirituale che non appartiene solo alla tradizione cristiana, ma che può diventare ispirazione concreta per tutta l’umanità, invitando a scelte di vita improntate al rispetto, alla cura del creato e alla ricerca di giustizia.