Giorno della Memoria, Assisi e l’Umbria ricordano la Shoah

“Assisi e l’Umbria ricordano la Shoah” è il titolo delle iniziative che si terranno mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio per ricordare il Giorno della Memoria, con incontri, testimonianze, riflessioni e letture online.

© Protetto da Copyright DMCA

Gli eventi sono organizzati dalla diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, il Comune di Assisi e il Museo della Memoria Assisi 1943-1944, ideato nel 2011 da Marina Rosati e sostenuto dalla Fondazione diocesana Opera Casa Papa Giovanni; con il patrocinio della Regione Umbria e dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria. “Quest’anno – spiega Marina Rosati – non abbiamo potuto organizzare momenti in presenza ma, grazie alla collaborazione con le varie istituzioni che ringrazio sentitamente, avremo modo di ricordare, testimoniare e fare memoria partendo dalla straordinaria storia di Assisi che verrà raccontata attraverso un documentario realizzato da Maria Vision. Sarà un tour virtuale del nostro Museo in vista di riaprire e ricominciare i laboratori e percorsi formativi con le scuole che possono comunque seguire gli eventi attraverso sito internet e social”. Nel dettaglio il programma prevede per mercoledì 27 gennaio alle ore 11 la messa in onda del documentario sul “Museo della Memoria, Assisi 1943-1944”, realizzato da Maria Vision a cui seguiranno i saluti del vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino; del sindaco di Assisi, Stefania Proietti e del direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Antonella Iunti. Le conclusioni sono affidate alla presidente della Regione Donatella Tesei. Alle ore 16,30 ci sarà la presentazione del libro-racconto “Il Castelletto” scritto da una bambina ebrea, Mjriam Viterbi, rifugiata e salvata in Assisi negli anni della persecuzione nazista del 1943-1944 con i saluti del vescovo Sorrentino e di Marco Squarta, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria. Interverranno Claudio Sebastiani, responsabile della sede Ansa dell’Umbria e Marina Rosati, responsabile del “Museo della Memoria, Assisi 1943-1944”. A conclusione canti ebraici eseguiti dal soprano Laura Cannelli con l’accompagnamento musicale del vescovo Sorrentino e di Fausto Perticoni.

Un momento molto significativo si terrà giovedì 28 gennaio alle ore 16,30 con la testimonianza di Francesco Clerici dal titolo: “Io figlio di un rifugiato, nato in una clausura assisana” che racconterà la sua toccante esperienza. L’incontro, al quale interverranno le suore del Monastero di Santa Croce dove la famiglia Clerici venne accolta e salvata, sarà aperto dai saluti di Stefania Proietti, sindaco di Assisi e di Daniela Fanelli, direttrice dell’Opera Casa Papa Giovanni. Tutti questi eventi si terranno in diretta streaming e saranno visibili sul sito (www.diocesiassisi.it) e sui canali social (pagina Facebook e You Tube) della Diocesi, la pagina Facebook del Museo della Memoria e del Comune di Assisi.

Dal 25 al 31 gennaio sulle pagine Facebook e Instagram della Biblioteca comunale di Assisi sarà possibile seguire letture a tema organizzate in collaborazione con Sistema Museo. In particolare alle ore 11 verrà trasmesso “Ti presento un libro” con bibliografie scelte e alle ore 17 “Leggere la memoria” con letture tematiche. Per tutta la settimana sarà allestito uno scaffale telematico.