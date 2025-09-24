Il cuore nascosto del Cantico: libro e mostra in dialogo unico ad Assisi

Presentazione giovedì 25 con Sorrentino e una mostra fotografica esclusiva

Giovedì 25 settembre alle ore 17 nella Sala della Spogliazione del palazzo vescovile di Assisi sarà presentato il nuovo libro di monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, intitolato Il cuore nascosto del Cantico, da sora Morte a Frate Sole. Pubblicato martedì 16 settembre da Mondadori, il volume offre un’approfondita reinterpretazione del celebre componimento di San Francesco, in occasione dell’ottocentesimo anniversario della sua composizione.

La presentazione vedrà la partecipazione dello storico Franco Cardini e del giornalista Piero Damosso, coordinatore del Comitato editoriale della Fabbrica di San Pietro, che dialogheranno con l’autore. Parallelamente, l’Associazione Umbria Pro-Attiva di Perugia, in collaborazione con la Diocesi e l’Istituto omnicomprensivo Dante Alighieri di Nocera Umbra, inaugurerà la mostra fotografica Cantico delle Creature. Questa esposizione è il risultato di un lavoro durato diversi anni svolto dagli studenti del Laboratorio di Fotografia e Immagine, guidati dai professori Giuliano Tili e Oriella Galafate.

La mostra si distingue per una serie di 18 pannelli di grandi dimensioni (100×140 cm), in cui ogni terzina del Cantico è affiancata da immagini evocative, frutto di un’attenta elaborazione grafica ideativa e variegata. Le opere affrontano anche tematiche attuali e urgenti, come la violenza, la droga, l’inquinamento e il rispetto delle regole sociali, arricchendo il messaggio originario di San Francesco con riflessioni di forte impatto civile e ambientale.

A suggellare l’evento, l’esposizione si chiuderà con la riproduzione delle tre pagine del manoscritto 338, uno dei più antichi testimoni del Cantico custodito presso la Biblioteca del Sacro Convento di Assisi. L’intera iniziativa si configura così come un invito alla contemplazione e al dialogo profondo, intrecciando arte, fede e attualità sotto la guida del messaggio di pace e rispetto per ogni creatura, tema centrale del testo francescano così sapientemente riesaminato da monsignor Sorrentino, come sottolinea il comunicato ufficiale diffuso dalla Diocesi.

