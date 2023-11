Natale a Santa Maria degli Angeli e magia Presepi della Porziuncola

Natale a Santa Maria – Domenica 3 dicembre 2023, la Basilica di Santa Maria degli Angeli sarà testimone di un evento straordinario: l’inaugurazione del Grande Presepe. Questa installazione di stile popolare, che copre un’area di circa 200 mq, promette di essere un punto di riferimento visivo nella piazza fino al 7 gennaio 2024.

Nello stesso giorno, verrà inaugurata anche la Mostra Internazionale dei Presepi, che si terrà nel Chiostro del Convento e sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00.

Per presentare questi eventi, si terrà una conferenza stampa al Refettorietto del Convento Porziuncola di S. Maria degli Angeli, a partire dalle ore 16. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, tra cui i Frati Minori di Assisi, le Clarisse, l’Ordine Francescano Secolare, la Diocesi di Assisi, la Regione Umbria e il Comune di Assisi. Inoltre, il Patriarca di Gerusalemme, S.B. Cardinal Pierbattista Pizzaballa, parteciperà in videoconferenza.

Durante la conferenza stampa, verrà presentata anche la campagna di raccolta fondi “La speranza oltre la guerra: ricostruisci insieme a noi il futuro in Terra Santa”. Questa iniziativa è stata scelta dalla Provincia Serafica di San Francesco per sostenere il Patriarcato Latino di Gerusalemme e i più di 3000 cristiani palestinesi in Cisgiordania che hanno perso il lavoro e la speranza di un futuro.

In occasione dell’800° anniversario del “Natale di Greccio”, la Penitenzieria Apostolica ha concesso l’Indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, alle solite condizioni, visiteranno una chiesa affidata alla cura pastorale dei frati francescani in tutto il mondo, dal 8 dicembre 2023 al 2 febbraio 2024. La Conferenza episcopale italiana (CEI) sostiene l’iniziativa “Un presepe in ogni casa” per avvicinare, come fece il Poverello di Assisi, tanti credenti al Vangelo.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’Ufficio comunicazioni all’indirizzo ufficiocomunicazioni@assisiofm.org.