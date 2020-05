Scrivi in redazione

500 mascherine chirurgiche all’Ospedale dai Cantori di Assisi

In questo periodo di distanziamento sociale e sospensione di tutte le attività canore, i Cantori di Assisi vogliono far sentire la propria vicinanza e solidarietà all’intera comunità assisana e in particolar modo agli operatori sanitari donando 500 mascherine chirurgiche all’Ospedale di Assisi.

Le mascherine sono state consegnate questa mattina, 18 maggio, dal Presidente Gianfranco Chiappini e dalla Direttrice Gabriella Rossi a Giulia Olivi Dottoressa responsabile del Pronto Soccorso e agli infermieri presenti. “Donare, un modo di amare”, questo il ringraziamento social della Dott.ssa Olivi che ha ringraziato i Cantori per la loro donazione anche a nome di tutti i colleghi.

Agnese Paparelli – Ufficio stampa Cantori di Assisi